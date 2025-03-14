Лидер демократов в Сенате обещает не допустить правительственного "шатдауна" в США

"Я считаю, что мой долг - сделать лучший выбор для страны, чтобы минимизировать вред для американского народа. Поэтому я проголосую за то, чтобы правительство работало, а не закрывалось", - сказал Шумер во время своего выступления.

В то же время, лидер демократов раскритиковал республиканцев за то, что они настаивают на своем законопроекте о финансировании правительства до сентября. По его словам, демократы стоят перед выбором: принять пакет, который они презирают, или допустить "шатдауна" правительства.

"По моему мнению, это вообще не выбор. Хотя законопроект CR (Резолюция о продлении действия. - ред.) очень плохой, однако потенциальная возможность закрытия правительства имеет гораздо худшие последствия для Америки", - сказал Шумер.

Он повторил аргументы, которые высказывали другие демократы в Сенате в течение последних нескольких дней. И предупредил, что правительственный "шатдаун" даст президенту Дональду Трампу и Департаменту эффективности правительства США (DOGE) больше свободы действий для сокращения федеральных расходов.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун сказал, что он не общался с Шумером после обеденной встречи с демократами, но отметил, что их "переговоры продолжаются".

"Поддержка Шумером процедурного шага Республиканской партии указывает на то, что достаточное количество демократов в Сенате проголосует вместе с республиканцами, чтобы утвердить законопроект, принятый Палатой представителей, и предотвратить закрытие правительства в полночь (по Вашингтонскому времени. - ред.)", - предполагает CNN.