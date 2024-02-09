ua en ru
Пт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лідер "Далласа" з видатною передачею з-за спини підкорив Нью-Йорк: момент дня в НБА

Нью-Йорк, П'ятниця 09 лютого 2024 10:58
UA EN RU
Лідер "Далласа" з видатною передачею з-за спини підкорив Нью-Йорк: момент дня в НБА Фото: Лука Дончіч оформив дабл-дабл проти "Нікс" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Даллас Маверікс" Лука Дончіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Словенець підтвердив "інопланетний" рівень у першій чверті протистояння з "Нью-Йорк Нікс". У зразковій атаці "Маверікс" він у, здавалося, безнадійній ситуації розкішною передачею з-за спини вивів під щит Клебера, а той оформив слемданк.

Стараннями Дончіча та компанії "Даллас" здобув комфортну перемогу на виїзді (122:108). "Маверікс" закріпилися на 8-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Нікс" залишилися третіми на Сході.

Дончіч ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 39 очок, зробив 8 підбирань і віддав 11 передач. До скарбнички "Нью-Йорка" найбільше поклав оборонець Донте Дівінченцо (36 пунктів).

Хто такий Лука Дончіч

Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець чемпіонату Європи-2017 у складі збірної Словенії.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18. На драфті НБА-2018 обраний під 3-м номером "Атлантою". В обмін на 5-й пік (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".

Спілкується чотирма мовами – словенською, сербською, іспанською та англійською. Після співпраці з Nike підписав багаторічний контракт із Air Jordan у 2019 році. Фанат белградської "Црвени Звезди".

До слова, напередодні дует "Сакраменто" очолив підбірку моментів із результативним аллей-упом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про роботу ППО
Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про роботу ППО
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити