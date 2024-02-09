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Лидер "Далласа" с выдающейся передачей из-за спины покорил Нью-Йорк: момент дня в НБА

Нью-Йорк, Пятница 09 февраля 2024 10:58
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Лидер "Далласа" с выдающейся передачей из-за спины покорил Нью-Йорк: момент дня в НБА Фото: Лука Дончич оформил дабл-дабл против "Никс" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Словенец подтвердил "инопланетный" уровень в первой четверти противостояния с "Нью-Йорк Никс". В образцовой атаке "Маверикс" он в, казалось, безнадежной ситуации роскошной передачей из-за спины вывел под щит Клебера, а тот оформил слэм-данк.

Стараниями Дончича и компании "Даллас" одержал комфортную победу на выезде (122:108). "Маверикс" закрепились на 8-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Никс" остались третьими на Востоке.

Дончич еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 39 очков, сделал 8 подборов и отдал 11 передач. В копилку "Нью-Йорка" больше всего положил защитник Донте Дивинченцо (36 пунктов).

Кто такой Лука Дончич

Уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Победитель чемпионата Европы-2017 в составе сборной Словении.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18. На драфте НБА-2018 выбран под 3-м номером "Атлантой". В обмен на 5-й пик (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

Общается на четырех языках – словенском, сербском, испанском и английском. После сотрудничества с Nike подписал многолетний контракт с Air Jordan в 2019 году. Фанат белградской "Црвены Звезды".

К слову, накануне дуэт "Сакраменто" возглавил подборку моментов с результативным аллей-упом.

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