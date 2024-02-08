Видовищний аллей-уп дуету "Сакраменто" у відриві не зупинив сенсацію: момент дня в НБА

Оборонці "Сакраменто Кінгз" Девіон Мітчелл і Малік Монк опинилися нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Двійко каліфорнійців запам'яталися епізодом у фінальній чверті протистояння з "Детройтом". У блискавичній атаці "Кінгз" Мітчелл увірвався до "фарби" та елегантно накинув партнеру, а Монк могутньо ввігнав м'яч у кошик правою.

Однак, зусиль цих хлопців не вистачило для домашньої перемоги. "Пістонз" несподівано дотиснули "Сакраменто" (133:120) та здобули лише сьому перемогу в регулярці асоціації. "Детройт" залишився на дні Східної конференції, а "Кінгз" випали з топ-6 на Заході.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Пістонз" Джейден Аві. Він набрав 37 очок, зробив 6 підбирань і віддав 7 передач. Натомість Монк оформив дабл-дабл – 23 пункти, 5 підбирань і 10 асистів.

Хто такий Малік Монк

Уродженець штату Арканзас, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2017 обраний "Шарлоттом" під 11-м номером.

У складі "Горнетс" провів чотири сезони. Перед кампанією 2021/22 підписав контракт із "Лейкерс". Затримався в Лос-Анджелесі лише на рік, а влітку 2022-го залишив підпис під 2-річною угодою з "Кінгз" на 19 млн доларів.

Молодший брат колишнього ресівера низки команд НФЛ Маркуса Монка. Із одноклубником Де'Ароном Фоксом разом грав у коледжі.