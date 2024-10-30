Лідер "Далласа" оформив чергову магічну передачу "всліпу": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Балканець запам'ятався епізодом у третій чверті протистояння з "Міннесотою". Він отримав передачу на вході до "фарби" та в оточенні двох оборонців замість очікуваного данка віддав передачу вбік на Дінвідді. Той оформив триочковий.

Стараннями Дончіча та інших "Маверікс" довели матч до логічної перемоги. "Даллас" піднявся на 4-те місце в Західній конференції НБА з рекордом 3 перемоги, 1 поразка. Тим часом "Тімбервулвз" тут опустилися на 9-те місце з двома поразками в чотирьох матчах.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Міннесоти" Ентоні Едвардс. Він набрав 37 очок, зробив 6 підбирань і віддав 3 передачі. Дончіч став другим за результативністю в складі "Далласа" – 24 пункти, 8 підбирань, 9 асистів.

Хто такий Лука Дончіч

Зірковий баскетболіст, народився у Любляні. На паркеті може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда.

Професіональна кар'єра балканця розпочалася в мадридському "Реалі" в 2015 році. У складі Королівського клубу здобув 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18. Зі збірною Словенії виграв Євробаскет-2017.

На драфті НБА-2018 був обраний "Атлантою" під третім номером. Права на Дончіча відразу відійшли "Маверікс" в обмін на 5-й пік драфту (Трей Янг) та захищений пік наступного драфту. Новачок року-2019, п'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок.