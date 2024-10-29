Породистий слемданк форварда "Торонто" після ривка під щит: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Торонто Рапторз" Ар Джей Барретт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Канадець підкорив епізодом на старті останньої чверті протистояння з "Денвером". Він отримав м'яч перед "дугою", пролетів на швидкості кількох опонентів і в силовій манері вгатив згори лівою.

Старань Барретта та інших вистачило для овертайму проти чемпіонів 2023-го. Проте, там "Рапторз" зазнали близької поразки (125:127). "Торонто" програв утретє в чотирьох матчах, а "Наггетс" уперше перемогли в трьох поєдинках.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Денвера" Нікола Йокіч. Він набрав 40 очок, зробив 10 підбирань і віддав 4 передачі. Натомість Барретт додав у скарбничку "Рапторз" 20 пунктів.

Хто такий Ар Джей Барретт

Уродженець провінції Онтаріо, на студентському рівні виступав за "Дюк Блю Девілз". На драфті НБА-2019 обраний "Нікс" під 3-м номером після Вільямсона і Моранта.

Дебютував під егідою асоціації восени 2019 року. У вересні торік канадець підписав новий 4-річний контракт із "Нікс" на 120 млн доларів, а 30 грудня був обміняний до "Рапторз". У складі збірної Канади тріумфував на Кубку світу U-19, учасник Олімпіади-2024.

Батько Барретта народився у сім'ї емігрантів із Ямайки, а мати походить із Брукліна. Хрещений батько баскетболіста – легенда НБА Стів Неш. Вільно спілкується французькою.