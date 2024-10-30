Лидер "Далласа" оформил очередную магическую передачу "вслепую": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Балканец запомнился эпизодом в третьей четверти противостояния с "Миннесотой". Он получил передачу на входе в "краску" и в окружении двух защитников вместо ожидаемого данка отдал передачу на Динвидди. Тот оформил трехочковый.

Стараниями Дончича и других "Маверикс" довели матч до логической победы. "Даллас" поднялся на 4-е место в Западной конференции НБА с рекордом 3 победы, 1 поражение. Тем временем "Тимбервулвз" здесь опустились на 9-е место с двумя поражениями в четырех матчах.

Самым результативным в поединке стал лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс. Он набрал 37 очков, сделал 6 подборов и отдал 3 передачи. Дончич стал вторым по результативности в составе "Далласа" – 24 пункта, 8 подборов, 9 ассистов.

Кто такой Лука Дончич

Звездный баскетболист, родился в Любляне. На паркете может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда.

Профессиональная карьера балканца началась в мадридском "Реале" в 2015 году. В составе Королевского клуба завоевал 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18. Со сборной Словении выиграл Евробаскет-2017.

На драфте НБА-2018 был выбран "Атлантой" под третьим номером. Права на Дончича сразу отошли "Маверикс" в обмен на 5-й пик драфта (Трей Янг) и защищенный пик следующего драфта. Новичок года-2019, пятикратный участник Матча всех звезд.