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Лідер "Далласа" невимушеним кидком від щита закріпив перевагу: момент дня в НБА

Даллас, П'ятниця 05 квітня 2024 11:59
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Лідер "Далласа" невимушеним кидком від щита закріпив перевагу: момент дня в НБА Фото: Лука Дончіч оформив дабл-дабл проти "Атланти" (news-daily.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Даллас Маверікс" Лука Дончіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Балканець підкорив моментом перед великою перервою у протистоянні з "Атлантою". Він хибним рухом звільнився від опіки оборонця, а потім наче на тренуванні легко закинув триочковий.

Стараннями Дончіча та компанії "Даллас" здобув домашню перемогу (109:95). "Маверікс" закріпилися на 5-й сходинці Західної конференції НБА. Натомість "Гокс" замикають десятку на Сході.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Далласа" Кайрі Ірвінг. Він набрав 26 очок, зробив 5 підбирання і віддав 1 асист. Тим часом Дончіч додав ще 25 пунктів, 12 підбирань і 8 передач.

Хто такий Лука Дончіч

Зірковий баскетболіст, народився у Любляні. На паркеті може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда.

Професіональна кар'єра балканця розпочалася в мадридському "Реалі" в 2015 році. У складі Королівського клубу здобув 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18. Зі збірною Словенії виграв Євробаскет-2017.

На драфті НБА-2018 був обраний "Атлантою" під третім номером. Права на Дончіча відразу відійшли "Маверікс" в обмін на 5-й пік драфту (Трей Янг) та захищений пік наступного драфту. Новачок року-2019, п'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок.

До слова, напередодні форвард "Орландо" Банкеро очолив підбірку моментів зі слемданком після соло.

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