Лидер "Далласа" непринужденным броском от щита закрепил преимущество: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Балканец покорил моментом перед большим перерывом в противостоянии с "Атлантой". Он ложным движением освободился от опеки защитника, а потом как на тренировке легко забросил трехочковый.

Стараниями Дончича и компании "Даллас" одержал домашнюю победу (109:95). "Маверикс" закрепились на 5-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Хокс" замыкают десятку на Востоке.

Самым результативным в поединке стал защитник "Далласа" Кайри Ирвинг. Он набрал 26 очков, сделал 5 подборов и отдал 1 ассист. Тем временем Дончич добавил еще 25 пунктов, 12 подборов и 8 передач.

Кто такой Лука Дончич

Звездный баскетболист, родился в Любляне. На паркете может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда.

Профессиональная карьера балканца началась в мадридском "Реале" в 2015 году. В составе Королевского клуба завоевал 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18. Со сборной Словении выиграл Евробаскет-2017.

На драфте НБА-2018 был выбран "Атлантой" под третьим номером. Права на Дончича сразу отошли "Маверикс" в обмен на 5-й пик драфта (Трей Янг) и защищенный пик следующего драфта. Новичок года-2019, пятикратный участник Матча всех звезд.