Лідер чеських популістів закликав переглянути дозвіл на проживання українців в Чехії

Окамура зазначив, що серед головних умов входу партії для потенційної участі в новому уряді Чехії після парламентських вибухів - буде перегляд дозволу на проживання усіх українців, які перебувають у Чехії.

За його словами, після великого притоку українців до Чехії через війну, в країні погіршилася ситуація з доступністю житла, а також збільшився час очікування прийому у лікарів.

"Це не ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян", - сказав він.

Згідно планами партії, у Чехії дозволять залишатися лише тим українцям, які явно працюють і працюють на тих посадах, до яких чехи не мають інтересу.

Також зазначимо, що Окамура також пообіцяв зняти українські прапори з усіх державних будівель, якщо SPD буде в уряді.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Чехії відбудуться вже на початку жовтня 2025 року. Згідно опитувань, які є у публічному доступні, партію SPD підтримують 10-13% виборців.