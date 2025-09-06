UA

Лідер чеських популістів закликав переглянути дозвіл на проживання українців в Чехії

Фото: питання про проживання українців можуть підняти після парламентських виборів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Чехії можуть переглянути дозвіл на проживання українців. З такою вимогою виступив лідер чеських популістів SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES.

Окамура зазначив, що серед головних умов входу партії для потенційної участі в новому уряді Чехії після парламентських вибухів - буде перегляд дозволу на проживання усіх українців, які перебувають у Чехії.

За його словами, після великого притоку українців до Чехії через війну, в країні погіршилася ситуація з доступністю житла, а також збільшився час очікування прийому у лікарів.

"Це не ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян", - сказав він.

Згідно планами партії, у Чехії дозволять залишатися лише тим українцям, які явно працюють і працюють на тих посадах, до яких чехи не мають інтересу.

Також зазначимо, що Окамура також пообіцяв зняти українські прапори з усіх державних будівель, якщо SPD буде в уряді.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Чехії відбудуться вже на початку жовтня 2025 року. Згідно опитувань, які є у публічному доступні, партію SPD підтримують 10-13% виборців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в лютому цього року в ЗМІ з'явилася інформація, що українці, які перебувають у Чехії, можуть змінити свій статус з тимчасового захисту на спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання.

Як уточнювалося, ця пропозиція спрямована на підтримку тих, хто адаптувався в Чехії і готовий до довгострокового проживання без статусу захисту.

ЧехіяВійна в Україні