Лидер черногорской оппозиции укрылся от ареста в здании парламента

Фото: Милан Кнежевич (facebook.com/rodinavoronezh)

Кнежевича обвиняют в госперевороте 16 октября 2016 года

Лидер оппозиционной Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич укрылся от ареста в здании парламента страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kurir.

Кнежевича обвиняют в госперевороте 16 октября 2016 года. Он забаррикадировался в здании парламента, чтобы избежать ареста. Лидер партии заявил, что действия властей могут спровоцировать кризис в стране.

"То, через что проходит "Демократический фронт", напоминает диктаторский режим, подталкивающий Черногорию к конфликту", - заявил он.

Ранее сообщалось, что власти Черногории выдали международный ордер на арест бывшего агента ЦРУ Джозефа Ассада. Он подозревается в участии при попытке совершения госпереворота в Черногории во время выборов 16 октября 2016 года.

В конце июля 2018 в Черногории начался суд над фигурантами дела по попытке госпереворта в стране. Обвинение считает что преступная группа, в которой были националисты из РФ планировала совершить госпереворт, а также убийство премьера Мило Джукановича.