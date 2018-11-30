Лідер чорногорської опозиції сховався від арешту в будівлі парламенту

Фото: Мілан Кнежевич (facebook.com/rodinavoronezh)

Кнежевича звинувачують у держеперевороті 16 жовтня 2016 року

Лідер опозиційної Демократичної народної партії Чорногорії Мілан Кнежевич сховався від арешту в будівлі парламенту країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kurir.

Кнежевича звинувачують у держперевороті 16 жовтня 2016 року. Він забарикадувався в будівлі парламенту, щоб уникнути арешту. Лідер партії заявив, що дії влади можуть спровокувати кризу в країні.

"Те, через що проходить "Демократичний фронт", нагадує диктаторський режим, що підштовхує Чорногорію до конфлікту", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що влада Чорногорії видала міжнародний ордер на арешт колишнього агента ЦРУ Джозефа Ассада. Він підозрюється в участі при спробі здійснення державного перевороту в Чорногорії під час виборів 16 жовтня 2016 року.

В кінці липня 2018 в Чорногорії розпочався суд над фігурантами справи за спробу госпереворта в країні. Звинувачення вважає, що злочинна група, в якій були націоналісти з РФ планувала зробити держпереворот, а також вбивство прем'єра Міло Джукановіча.