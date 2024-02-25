Лідер більшості в Сенаті США після візиту в Україну заявив про вирішальний момент в історії

Лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер заявив про необхідність надання більшої допомоги Україні і пообіцяв не "кидати" європейського союзника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Після повернення з України у Штати Шумер заявив, що цей рік є "вирішальним моментом в історії світу", додавши, що втрата України Росією також буде "руйнівною за своїми наслідками для США".

"Це поворотний момент, точка перегину щодо здатності Сполучених Штатів демонструвати себе - наші сили, нашу владу, наші можливості - у світі", - сказав він.

Він нагадав, що під час візиту в Україну сказав українцям про те, що Америка їх не покине. При цьому Шумер зауважив, що необхідно збільшити допомогу Україні, зокрема мова про артилерійські снаряди та зброю для руйнування російських мереж постачання, а також більше зенітних озброєнь.

"Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", - сказав він.

Шумер також зазначив, що російські війська можуть вести вогонь зі своєї артилерії набагато довше, ніж українська артилерія може вести вогонь у відповідь.

Затримка з допомогою США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.

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