Лідер "Баварії" запалив у студії популярного шоу: розібрав тактику і покепкував із ведучих

34-річний нападник прийшов на флеш-розмову зі студією програми Кейт Абдо, де в ролі експертів традиційно виступають Тєррі Анрі, Джеймі Каррагер і Майка Річардс. Зірка "ротен" провів 150-й поєдинок у рамках Ліги чемпіонів у лавах однієї команди та приєднався до елітного клубу з двома іспанцями – Касільясом і Хаві.

Абдо вирішили обіграти це досягнення Мюллєра та запитала, чи німець не почувається старим. Форвард заспокоїв ведучу, що йому було дуже добре в цей вечір. А потім розсміявся через раптову появу в кадрі хавбека "Реала" Чуамені, який, вочевидь, вирішив "підслухати нашу тактику на наступний матч".

Діалог із Анрі був суто професійним. Мюллєр відповів на запитання легендарного француза щодо тактичних моментів протистояння. Далі настала черга Каррагера, який запитав, чи німець вірить у вихід "Баварії" у фінал. Нападник запевнив, що мюнхенці мають чудовий командний дух.

"Хочу сказати, що щасливий зрозуміти твоє запитання. Я боявся того моменту, коли ти підійдеш до мікрофону", – додав Мюллєр, посміявшись зі скаузерського акценту Каррагера. Через нього співрозмовники шоу часто не розуміють запитання легенди "Ліверпуля".

Нарешті Річардс вирішив поцікавитися справами в таборі "Баварії" співвітчизника – Харрі Кейна. Зірка мюнхенців розповів про успіхи одноклубника в німецькій мові. Натомість експерт вирішив укотре продемонструвати свої здібності поліглота та отримав схвалення від Мюллєра. Проте, останній підкорив мережу легкістю роботи в кадрі та органічним спілкуванням зі знаменитою четвіркою.

Хто такий Томас Мюллєр

Уродженець баварського містечка Вайльгайм-ін-Обербаєрн, футболом почав займатися в напівпрофесіональному клубі "Пель". До структури "Баварії" потрапив у 10 років, а в сезоні 2007/08 дебютував у резервній команді мюнхенців.

Перші поєдинки в першій команді провів у наступному сезоні, а з кампанії 2009/10 став основним виконавцем "Баварії". Усесвітню славу отримав на ЧС-2010, коли здобув "Золотий бутс" найкращому бомбардиру турніру, забрав приз Найкращому молодому гравцеві Кубка світу та виборов бронзову медаль зі збірною Німеччини. Чемпіон світу-2014 та бронзовий призер Євро-2012 та Євро-2016.

У колекції клубних трофеїв Мюллєра – 12 титулів Бундесліги, 6 Кубків і 8 Суперкубків Німеччини, кубок Ліги чемпіонів (2012/13, 2019/20), медалі володаря Суперкубка УЄФА (двічі) та переможця Клубного чемпіонату світу (двічі). У складі німецької збірної провів 126 матчів (45 м'ячів).

Мюллєра називають творцем нового амплуа – раумдойтера (нім. raumdeuter – шукач простору). Це футболіст, який не прив'язаний до конкретної позиції в атаці, натомість шукає вільні зони для відкривання. Прізвисько – "Радіо Мюллєр".