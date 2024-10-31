Не лід, але дуже слизько: чим небезпечне опале листя для авто

Осіннє листя, яке цими днями вифарбувало наші міста і села у чаклунські кольори, крім романтичного настрою несе з собою реальну небезпеку. Бувалі водії знають, до чого ця краса може призвести – і відповідним чином реагують. Як саме, автожурналісти rbc.ua дізнавалися в експертів з безпеки руху.

Температура плюсова, опадів – нуль, проте вже сьогодні на дорозі можна послизнутися, як під час лютої ожеледі. Шкода, що багато хто з водіїв дізнається про це запізно – коли машина раптом втрачає керування. Але ж сама назва місяця, що розпочався сьогодні, натякає на небезпеку…

Слизька не тільки крига

Те опале листя, яке потрапило на проїзну частину, може бути настільки ж небезпечним, як лід або ущільнений сніг. Загроза у тому, що з точки зору фізики кілька шарів опалого листя – це відносно гладкі пластини, коефіцієнт зчеплення яких між собою дуже і дуже невеликий. Ситуація погіршується тим, що листя часто буває мокрим (справа не обов’язково в дощі), а іноді під тиском коліс вони виділяють власний сік – і тоді волога виступає як мастило.

Відтак, колеса, які ідуть по такому "змащеному" багатошаровому покриттю, часто поводяться так само, як на льоду. Особливо якщо вони в цей час зазнають якихось додаткових зусиль – надмірний обертовий момент від двигуна, гальмівне зусилля чи бокові моменти при повороті керма.

Як їздити по опалому листю

Отже, якщо ви потрапили машиною в район, де в пору листопада асфальт вкритий яскравим жовто-червоним килимом:

Перш за все, пам’ятайте, що опале листя на дорозі небезпечне здебільшого при маневруванні. Коли ви рухаєтесь ним "на рівному кермі" і "на рівному газу", не пускаючи машину в накат і не гальмуючи, можна особливо не хвилюватись: машину не занесе;

Навіть якщо дорога вкрита листям частково, краще уникати інтенсивного гальмування і різких поворотів керма;

В першу чергу остерігайтеся місць, де листя щедро насипані в кілька шарів, поодинокі листочки не такі підступні;

Небезпечно слизьким буває не тільки мокре листя, а й сухе. Адже листва окремих порід дерев (скажімо, клена) містить сік, який додатково змочує їх під тиском коліс;

Коли настануть холоди, майте на увазі, що опале листя може маскувати лід, що залишився на дорозі після нічних заморозків. Підказка щодо ранніх морозів – на територіях, де вони "відмітились", з дерев опадає все листя одразу – і це легко помітити на дорозі;

Якщо у вашому місті ходять трамваї, майте на увазі, що вони бояться опалого листя ще більше, ніж авто, адже на їх колесах немає протектора, який би відводив вологу з плями контакту з гладкою сталевою рейкою. Тож на перехрестях з трамвайним рухом, перш ніж виїхати на рейки, переконайтеся, що на вас не насувається некерований вагон.

Коротко

Опале листя на дорозі – один з індикаторів індикатор того, що треба міняти шини з літніх на зимові. Навіть якщо денна температура все ще вища за порогові +7 С, листопад означає наближення реальних холодів – які можуть завітати до вашого регіону будь-якої ночі. І як наслідок, на додачу до слизького листя ви отримаєте не менш слизьку кригу, переміщуватись якою на літній гумі дуже небезпечно. На відміну, до речі, від зворотної ситуації: зимовий протектор на асфальті +8 +12 С хоч і не ідеальний, але почувається більш впевнено.