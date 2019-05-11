Личный адвокат Трампа отменил поездку в Украину для встречи с Зеленским

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудовльф Джулиани, который должен был прибыть в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, отменил свою поездку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что причиной отмены стали "тяжелые атаки" на Джулиани после того, как он объявил о своей поездке. Его обвиняют в том, что он пытается найти иностранную помощь для переизбрания Трампа в 2020 году на президентских выборах.

Также он обвинил демократов в попытке "раскрутить" поездку и предоставить ей других дополнительных смыслов.

Также он сообщил, что в Украине ему придется оказаться в среде людей, которые являются "врагами президента", а в некоторых случаях "врагами США", а также "в среде уже осужденного человека, которого признали причастным к оказанию помощи демократам в расследовании 2016 года".

Кроме того, Джулиани выразил опасения, что Зеленский может оказаться в стане "врагов Трампа".

Ранее РБК-Украина сообщало, что личный адвокат Трампа отправится в Украину для встречи с Зеленским. Адвокат Трампа заявляет, что едет в Киев, чтобы убедить украинскую власть начать расследование, пов'связано с интересами президента США.