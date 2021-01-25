Либеральный и без комендантского часа: Зеленский оценил январский локдаун

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине завершился. И он помог добиться результатов для снижения уровня заболеваемости COVID в Украине.

Об этом президент заявил в своем видеообращении.

"В нашей стране завершился усиленный карантин. Я хочу, во-первых, поздравить всех нас, а во-вторых - поблагодарить каждого украинца. Вместе с вами, благодаря сознанию, внимания и дисциплине, мы смогли добиться хороших результатов", - заявил он.

Зеленский отметил, что в Украине после новогодних праздников не произошла вспышка коронавируса, в отличие от многих европейских стран. Он также добавил, что в Украине за время карантина выздоровело от COVID больше людей, чем заразились.

По слова Зеленского, правительство ввело 14 тысяч дополнительных больничных коек и на сегодня их общее количество составило почти 70 тысяч. Он также отметил, что 70% COVID-коек свободны, а более 80% больничных мест обеспечены кислородом.

"Можно констатировать, что этот локдаун был достаточно коротким по времени и достаточно либеральным, если сравнивать с другими странами Европы. Мы не закрывали города, у нас работал общественный транспорт, не было режима чрезвычайного положения или комендантского часа", - добавил Зеленский.

Президент Володимир Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну,... Posted by Офіс Президента України on Monday, January 25, 2021

Напомним, в Украине 25 января завершился жесткий карантин. Теперь в стране будет действовать адаптивный карантин.

Пока вся страна находится в "оранжевой зоне". В течение недели будет проанализирована ситуация в регионах, после чего буду введены дополнительные карантинные зоны.

При этом премьер Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине будет введен через семь дней после того, как его утвердит Кабинет министров.