Ліберал Масуд Пезешкіян переміг на виборах президента Ірану

Нагадаємо, що Масуд Пезешкіян виступав за діалог із Заходом і обіцяв шукати дружніх стосунків. Він заявляв, що його адміністрація негайно працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції Заходу та відновити економіку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що позачергові вибори президента в Ірані були призначені після загибелі в авіакатастрофі президента Ебрахіма Раїсі, 19 травня. Вертоліт, на якому він летів, зазнав аварії. Загалом в авіакатастрофі загинуло 9 осіб.

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