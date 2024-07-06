UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ліберал Масуд Пезешкіян переміг на виборах президента Ірану

Фото: прапор Ірану (flickr.com)
Автор: Едуард Ткач

Після обробки 30,5 млн бюлетенів стало відомо, що ліберал Масуд Пезешкіян здобув перемогу і став дев'ятим президентом Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Так, згідно підрахунків, реформіст Пезешкіян отримав підтримку 16,4 млн іранців, а його конкурент консерватор Саїд Джалілі набрав 13,4 млн голосів.

У першому турі дострокових виборів президента Ірану кандидати не змогли подолати необхідний для перемоги поріг 50%. Тоді Пезешкіян набрав 10,4 млн голосів проти 9,4 млн у Джалілі, а явка виборців склала 40%. Оскільки ніхто не подолав рубіж у 50%, у країні було призначено другий тур президентських виборів.

Нагадаємо, що Масуд Пезешкіян виступав за діалог із Заходом і обіцяв шукати дружніх стосунків. Він заявляв, що його адміністрація негайно працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції Заходу та відновити економіку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що позачергові вибори президента в Ірані були призначені після загибелі в авіакатастрофі президента Ебрахіма Раїсі, 19 травня. Вертоліт, на якому він летів, зазнав аварії. Загалом в авіакатастрофі загинуло 9 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран