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Либерал Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана

Фото: флаг Ирана (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

После обработки 30,5 млн бюллетеней стало известно, что либерал Масуд Пезешкиян одержал победу и стал девятым президентом Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Так, согласно подсчетам, реформист Пезешкиян получил поддержку 16,4 млн иранцев, а его конкурент консерватор Саид Джалили набрал 13,4 млн голосов.

В первом туре досрочных выборов президента Ирана кандидаты не смогли преодолеть необходимый для победы порог в 50%. Тогда Пезешкиян набрал 10,4 млн голосов против 9,4 млн у Джалили, а явка избирателей составила 40%. Поскольку никто не преодолел рубеж в 50%, в стране был назначен второй тур президентских выборов.

Напомним, что Масуд Пезешкиян выступал за диалог Западом и обещал искать дружеские отношения. Он заявлял, что его администрация немедленно будет работать над тем, чтобы попытаться снять санкции Запада и восстановить экономику.

Ранее РБК-Украина сообщало, что внеочередные выборы президента в Иране были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, 19 мая. Вертолет, на котором он летел, потерпел крушение. Всего в авиакатастрофе погибло 9 человек.

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Иран