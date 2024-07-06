Либерал Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана

Напомним, что Масуд Пезешкиян выступал за диалог Западом и обещал искать дружеские отношения. Он заявлял, что его администрация немедленно будет работать над тем, чтобы попытаться снять санкции Запада и восстановить экономику.

Ранее РБК-Украина сообщало, что внеочередные выборы президента в Иране были назначены после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, 19 мая. Вертолет, на котором он летел, потерпел крушение. Всего в авиакатастрофе погибло 9 человек.

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