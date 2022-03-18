LG Electronics прекращает поставки в Россию

Компания LG Electronics сообщила о прекращении поставок в Россию. Заявила о поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу LG Electronics.

"LG Electronics останавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по - прежнему предана поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи", - пишет пресс-служба.

Стоит добавить, что компания является одним из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электроники.