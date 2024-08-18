У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі, постраждали понад 30 людей (відео, фото)

Після виникнення пожежі ввечері у суботу громадян на фестивалі у Störmthaler See евакуювали. Перед тим довелося знімати людей з палаючого атракціону.

За даними лейпцизької поліції, внаслідок події постраждали понад 30 осіб, їм була надана медична допомога, громадян доправили до лікарні.

Попередньо майже усі вони отримали легкі травми від димового газу. Але, за словами керівника оперативного відділу німецького Червоного Хреста, також є двоє важкопоранених - вони у серйозному стані. Обійшлося без жертв.

Представник пожежної служби повідомив агентству новин dpa, що зараз ситуація під контролем. Причини події з'ясовуються.

Дві гондоли на оглядовому колесі повністю згоріли. Після цього було оголошено, що фестиваль буде продовжено.

В мережі також були оприлюднені кадри з вогняного інциденту.

На фестивалі у Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі (фото: twitter.com/TurtleMom2305 / x.com/saltyselin / x.com/mephisto976 / x.com/Emergenza24)