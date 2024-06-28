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"Лейкерс" обрали сина Леброна на драфті та переписали історію НБА

Фото: Бронні Джеймс у кольорах Університету Південної Каліфорнії (usctrojans.com)
Автор: Антон Федорців

Бронні Джеймс обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" у другому раунді драфту Національної баскетбольної асоціації 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

Універсальний оборонець задрафтований під 55-м номером. Сезон 2023/24 він провів у Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

"Лейкерс" прогнозовано забрали Джеймса-молодшого. Тепер каліфорнійці сформували перший в історії НБА активний дует батька та сина. Щоправда, "озерники" ще повинні підписати контракт із проспектом.

У нинішньому сезоні NCAA Джеймс-молодший провів 25 матчів. Його середні цифри в лавах "Троянс" – 4.8 очки, 2.8 підбирань і 2.1 асисти. Дебютував на рівні студентської асоціації юніор на початку грудня. Натомість Джеймс-старший завершив 21-й сезон поспіль у НБА.

Бронні Джеймс вступив до університету торік. На той час баскетбольні оглядачі пророкували йому місце в першій десятці драфту-2024. Утім, кар'єрні перспективи Джеймса-молодшого похитнулися через зупинку серця на тренуванні "Троянс" у липні.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол