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"Лейкерс" выбрали сына Леброна на драфте и переписали историю НБА

Фото: Бронни Джеймс в цветах Университета Южной Калифорнии (usctrojans.com)
Автор: Антон Федорцив

Бронни Джеймс выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

Универсальный защитник задрафтован под 55-м номером. Сезон 2023/24 он провел в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

"Лейкерс" прогнозируемо забрали Джеймса-младшего. Теперь калифорнийцы сформировали первый в истории НБА активный дуэт отца и сына. Правда, "озерники" еще должны подписать контракт с проспектом.

В нынешнем сезоне NCAA Джеймс-младший провел 25 матчей. Его средние цифры в рядах "Троянс" – 4.8 очка, 2.8 подборов и 2.1 ассиста. Дебютировал на уровне студенческой ассоциации юниор в начале декабря. В свою очередь Джеймс-старший завершил 21-й сезон подряд в НБА.

Бронни Джеймс поступил в университет в прошлом году. В то время баскетбольные обозреватели прочили ему место в первой десятке драфта-2024. Впрочем, карьерные перспективы Джеймса-младшего пошатнулись из-за остановки сердца на тренировке "Троянс" в июле.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол