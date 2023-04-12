"Лейкерс" і "Атланта" пробилися в плей-офф сезону НБА через плей-ін

НБА, плей-ін, Західна конференція

"Лейкерс" – "Міннесота" – 108:102 ОТ (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4)

НБА, плей-ін, Східна конференція

"Маямі" – "Атланта" – 105:116 (27:36, 23:29, 28:26, 27:25)

У Флориді місцеві "Гіт" дозволили джорджійцям створити 15-очковий гандикап перед великою перервою. У другій половині зустрічі "Маямі" довелося кинути всі сили на те, щоб відіграти втрачене. Утім, мінімальних перемог у кожній з чвертей забракло для камбеку.

Не допомогла і результативність оборонців Лаурі (33 очки) та Хірро (26). Натомість найкращий у складі "Атланти" став Трей Янг. Плеймейкер набрав 25 пунктів, зробив 8 підбирань і віддав 7 передач. На паркеті він провів 36,5 хвилин.

Справжня драма розгорнулася в Каліфорнії. "Тімбервулз" за прикладом "Гокс" спробували забезпечити перемогу вдалою грою у першій половині. Цю частину плану вдалося виконати – гості привезли "Лейкерс" 11 очок переваги.

Та Джеймс і компанія встигли відіграти дефіцит під кінець фінальної чверті та перевели гру в овертайм (98:98). У додатковій 5-хвилинці нервів "Лос-Анджелес" відразу захопив ініціативу та фактично не дав "Міннесоті" шансів. Леброн (30 пунктів, 10 підбирань) і Девіс (24+15) із дабл-даблами витягнули "Лейкерс" у плей-офф.

У першому раунді "Лос-Анджелес" протистоятиме "Мемфіс Гріззліс". Тим часом "Атланта" зустрінеться з "Бостоном". Невдахи ночі матимуть ще одну нагоду вибороти путівки в плей-офф. "Маямі" позмагається з переможцем пари "Торонто" – "Чикаго", а "Міннесота" чекатиме на сильнішого в парі "Нью-Орлеан" – "Оклахома".