RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Лейкерс" и "Атланта" пробились в плей-офф сезона НБА через плей-ин

Фото: Энтони Дэвис и Леброн Джеймс вывели "Лейкерс" в плей-офф (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорцив

Список команд-участниц плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации пополнили "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Атлант Хокс". Поверженные ими "Миннесота Тимбервулвз" и "Майами Хит" получат еще один шанс квалифицироваться в матчи на вылет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-ин, Западная конференция

"Лейкерс" – "Миннесота" – 108:102 ОТ (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4)

НБА, плей-ин, Восточная конференция

"Майами" – "Атланта" – 105:116 (27:36, 23:29, 28:26, 27:25)

Во Флориде местные "Хит" позволили джорджийцам создать 15-очковый гандикап перед большим перерывом. Во второй половине встречи "Майами" пришлось бросить все силы на то, чтобы отыграть утраченное. Впрочем, минимальных побед в каждой из четвертей не хватило для камбэка.

Не помогла и результативность защитников Лаури (33 очка) и Хирро (26). Наилучшим же в составе "Атланты" стал Трей Янг. Плеймейкер набрал 25 пунктов, совершил 8 подборов и отдал 7 передач. На паркете он провел 36,5 минуты.

Настоящая драма развернулась в Калифорнии. "Тимбервулз" по примеру "Хокс" попытались обеспечить победу удачной игрой в первой половине. Эту часть плана удалось выполнить – гости привезли "Лейкерс" 11 очков преимущества.

Но Джеймс и компания успели отыграть дефицит на исходе финальной четверти и перевели игру в овертайм (98:98). В дополнительной 5-минутке нервов "Лос-Анджелес" сразу захватил инициативу и фактически не дал "Миннесоте" ни шанса. Леброн (30 пунктов, 10 подборов) и Дэвис (24+15) с дабл-даблами вытащили "Лейкерс" в плей-офф.

В первом раунде "Лос-Анджелес" будет противостоять "Мемфис Гриззлис". Тем временем "Атланта" встретится с "Бостоном". Неудачники ночи получат еще одну возможность завоевать путевки в плей-офф. "Майами" сразится с победителем пары "Торонто" – "Чикаго", а "Миннесота" будет ждать сильнейшего в паре "Нью-Орлеан" – "Оклахома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол