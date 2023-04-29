"Лейкерс" домашнім розгромом вибили "Мемфіс" із плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Західна конференція

"Голден Стейт" – "Сакраменто" – 99:118 (25:23, 26:35, 29:22, 19:28); серія – 3:3

"Лейкерс" – "Мемфіс" – 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18); серія – 4:2

Глядачі в Сан-Франциско стали свідками гойдалок упродовж усієї зустрічі. Місцеві "Ворріорз" виграли першу й третю чверті. Тим часом гості зі Сакраменто тріумфували в другій та чвертій.

Зрештою, далися взнаки деталі. "Кінгз" у виграних 12-хвилинках "привезли" господарям 18 очок переваги. Натомість "Голден Стейт" зумів відповісти лише дев'ятьма, тож заслужено поступився. "Сакраменто" зрівняв рахунок у серії (3:3), а вирішальний матч зіграють 30 квітня.

Зате "Лейкерс" не залишили шансів Моранту та компанії. Каліфорнійці методично збільшували свою перевагу впродовж усього поєдинку. До великої перерви "Лос-Анджелес" випереджав "Гріззліс" уже на 17 пунктів.

Друга половина обернулася ще нищівнішим ударом по абміціях "Мемфіса". У третій 12-хвилинці "Лейкерс" просто зім'яли опонентів (41:25), перетвориши фінальну чверть на формальність. Як наслідок, підсумкова перевага каліфорнійців склала 40 (!) очок.

До трійки найрезультативніших потрапили лише баскетболісти "Лейкерс". Оборонець Д'Aнджело Расселл набрав 31 пункт, а зірковий Леброн Джеймс – 22. Натомість центровий Ентоні Девіс закінчив матч із дабл-даблом (16 очок, 14 підбирань).