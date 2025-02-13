"Лейкерс" з дебютом Леня поступився команді Михайлюка, відео

Поєдинок проти команди іншого українця – "Юти Джаз" Святослава Михайлюка – Лень розпочав на лаві запасних, але провів на майданчику 22 хвилини. Це найкращий результат серед гравців, що не потрапили до стартової п'ятірки.

Центровий набрав 4 очки, виконав 7 підбирань (найкращий показник у "Лейкерс") та 1 блок-шот і віддав 2 передачі.

Дебютний матч Леня завершився несподіваною поразкою "Лейкерс" від "Юти" – 119:131. Леброн Джеймс набрав 18 очок, Лука Дончіч – 16. Найрезультативнішим у складі "озерних" став японський форвард Руї Хатімура – 19 пунктів. "Джазмен" Михайлюк перебував у заявці своєї команди, але на майданчику не з'явився.

"Лейкерс" у Західній конференції опустився з четвертої позиції в таблиці на п'яту – 32 перемоги в 52-х поєдинках. "Юта", маючи 13 успішних ігор з 53-х, посідає передостанню, 14-ту сходинку в цьому ж дивізіоні.