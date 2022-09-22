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"Лейкерс" анонсували церемонію вшанування 5-разового чемпіона НБА

Фото: Джордж Майкен (крайній праворуч) під час одного зі свят асоціації (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Вивести з обігу номер знаменитого центрового Джорджа Майкена зібрався клуб Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Каліфорнійці навічно закріплять за легендою 99-й номер. Урочиста церемонія відбудеться 30 жовтня перед матчем "Лейкерс" проти "Денвера".

Майкен був лідером атак команди, що ще базувалася в Міннеаполісі, та отримав прізвисько Mr. Basketball. Із "Лейкерс" він 5 разів став чемпіоном НБА, двічі перемагав у зниклій Національній баскетбольній лізі, був визнаний її найціннішим гравцем у 1948 році, брав участь у Матчах усіх зірок.

Домінування Майкена на паркеті спровокувало низку змін у баскетбольних правилах. Зокрема, через Mr. Basketball запровадили ліміт часу на атаки та збільшення 3-секудної зони, що ввійшло в обіг під назвою "правило Майкена". У 1959 році він був введений до Залу баскетбольної слави, а в 2001-му на честь екс-центрового встановили статую поруч із домашньою ареною "Міннесоти Тімбервулвз".

Досі "Лос-Анджелес Лейкерс" вивів із обігу 11 номерів видатних баскетболістів. У 2017 році каліфорнійці закріпили відразу два номери за легендарним Кобі Браянтом – 8-й і 24-й. На березень 2023-го клуб запланував закріплення 16-го номера за Пау Газолем.

До слова, українець Михайлюк у складі "Нью-Йорк Нікс" продовжить виступи в НБА.

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