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Кремль вмешивался в выборы в Германии, - расследование

Новости » Политика    05.04.2019 - 13:11
Кремль вмешивался в выборы в Германии, - расследование
Иллюстративное фото (flickr.com/barcoder)

В Кремле организовывали дискредитацию противников "Альтернативы для Германии"

Представители Государственной думы и администрации президента России принимали участие во вмешательстве в парламентские выборы в Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica.

Сообщается, что представители российских властей разрабатывали стратегию победы на выборах в немецкий парламент для кандидата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера. В частности, в апреле 2017 года помощник депутата от "Единой России" Виктора Шрейдера Петр Премьяк написал письмо чиновникам АП, в котором описал методы работы на выборах в Германии. Адресатами письма были начальник управления АП России по внешней политике Александр Манжосин и начальник департамента Управления президента по внешней политике Сергей Соколов.

Также сообщается, что к письму был прикреплен документ под названием "Внешнеполитическая деятельность команды", в котором шла речь об "организации митингов, пикетов и других протестных акций в странах ЕС, направленных на дискредитацию событий или лиц, противостоящих внешнеполитическим трендам РФ". Также в конце документа есть раздел, где называлось имя Маркуса Фронмайера, которого следует поддерживать на выборах в парламент.

"В Бундестаге будет свой, абсолютно подконтрольный депутат", - говорилось в документе.

Отметим, на выборах "Альтернатива для Германии" получила 12,6% голосов, что стало третьим результатом. Она также сформировала в Бундестаге фракцию из 94 депутатов.

Напомним, ранее прокуратура Германии открыла дело в отношении сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вейдель по подозрению в получении незаконного пожертвования.

Служба безопасности Украины сообщила, что накануне выборов в Украине в социальных сетях активизировались спецслужбы Российской Федерации.

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