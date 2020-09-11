Левочкина выступит докладчиком по заключению к докладу ПАСЕ о демократии в условиях COVID-19

Члена украинской делегации в ПАСЕ, нардепа Юлию Левочкину назначили докладчиком по заключению к докладу ПАСЕ о демократии в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Соответствующее решение было принято на заседании Мониторингового комитета единогласно.

В ПАСЕ над докладом нардеп будет работать совместно с Яном Лидел-Гренжем (Великобритания), которого назначил Комитет по политическим вопросам.

Комментируя назначение, Левочкина отметила, что в условиях всемирной пандемии ключевым вопросом является баланс между ограничительными мерами и обеспечением прав человека, демократии и верховенства права.

По ее словам, фокус заключения к докладу будет направлен на выполнение своих обязательств перед Советом Европы странами-членами этой организации, а также на проведение демократических выборов в условиях COVID-19.

"Важно, что в условиях пандемии и ограниченной дистанционной работы ПАСЕ доверие работать над этим важным докладом получил представитель именно украинской делегации", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека принял заявление по ситуации в Беларуси, в котором заявил о непризнании результатов президентских выборов. Организация инициирует создание следственного органа по правонарушениям в этой стране.