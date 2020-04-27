Левин отказывается от дачи показаний по делу Гадзюк

Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что прокуроры несколько раз пытались провести с ним следственные действия, но Левин отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом.

По словам адвоката Левина Игоря Мокина, это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продление защита считает незаконным.

"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования истек 2.04.2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Итак, участвовать в них мы не будем", - сообщал Мокин в начале апреля.

Прокуроры отмечают возможность направления обвинительного акта в суд в ближайшее время.

Напомним, в конце марта Печерский районный суд города Киева оставил под стражей Алексея Левина на два месяца.

Ранее суд продлил сроки расследования дела о нападении на Екатерину Гандзюк до 29 июля.