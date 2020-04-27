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Левін відмовляється від дачі показань у справі Гадзюк

Новини » Суспільство   

Обвинувальний акт щодо Левіна може бути направлений до суду найближчим часом

Підозрюваний в організації напади на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексій Левін відмовляється від дачі показань і проведення з ним слідчих дій. Про це повідомляє Hromadske з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що прокурори кілька разів намагалися провести з ним слідчі дії, але Левін відмовлявся співпрацювати зі слідством, користуючись відповідним правом.

За словами адвоката Левіна Ігоря Мокіна, це пов'язано з тим, що строки досудового розслідування по справі завершилися, а їх продовження захист вважає незаконним.

"згідно з постановою Шевченківського районного суду міста, строк досудового розслідування закінчився 2.04.2020 року. Ми вважаємо, що всі слідчі дії, проведені за межами цього терміну, є незаконними. Отже, участь у них ми не будемо", - повідомляв Мокін на початку квітня.

Прокурори відзначають можливість направлення обвинувального акта до суду найближчим часом.

Нагадаємо, в кінці березня Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою Олексія Левіна на два місяці.

Раніше суд продовжив терміни розслідування справи про напад на Катерину Гандзюк до 29 липня.

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