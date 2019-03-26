Левченко и Войцешук признаны лучшими легкоатлетами февраля в Украине

Прыгунья Юлия Левченко и семиборец Роман Войцешук признаны лучшими легкоатлетами февраля в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Левченко в феврале выиграла соревнования в Обонне с молодежным рекордом Украины по прыжкам в высоту в помещении (2,00 м), чемпионат Украины в помещении (1,97 м) и мемориал Демьянюка (1,96 м).

Войцешук в феврале победил на юниорском чемпионате Украины в помещении с юниорским рекордом Украины в помещении по семиборью (5337 очков) и на международной юниорской матчевой встрече в помещении (5316 очков).

Голосование проходило среди экспертов (Совет ФЛАУ), представителей СМИ и болельщиков.

Напомним, что Левченко признана лучшей легкоатлеткой в Украине в 2017 году.