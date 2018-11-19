Магучих и Кохан признаны лучшими легкоатлетами октября в Украине

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Оба спортсмена выиграли юношеские Олимпийские игры

Ярослава Магучих и Михаил Кохан признаны лучшими легкоатлетами октября в Украине. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Спорсмены победили по результатам голосования в трех категориях: среди болельщиков, СМИ и членов экспертного совета ФЛАУ.

Ярослава Магучих в октябре победила на юношеских Олимпийских играх по прыжкам в высоту, повторив на втором этапе юниорский рекорд Украины, а также установила юношеский рекорд Украины и показала лучшие результаты мирового сезона U-18 и U-20 (1,95 м). Ее результат на первом этапе - 1,92 м.

Михаил Кохан победил на юношеских Олимпийских играх по метанию молота весом 5 кг. На первом этапе он показал результат 85,97 м и 85,14 м - на втором.