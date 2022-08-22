Левандовски отметил 34-летие премьерным дублем в "Барселоне": видео

Испания, Ла Лига, 2-й тур

"Реал Сосьедад" – "Барселона" – 1:4

Голы: Исак, 6 – Левандовски, 1, 68, Дембеле, 66, Фати, 79

Гости открыли счет на первой же минуте. Это Бальде ворвался в штрафную и прострелил на линию вратарской, где Левандовски замкнул передачу в одно касание.

Сан-себастьянцы отыгрались через пять минут, когда Исак убежал на свидание с тер Штегеном и элегантно перебросил мяч через немецкого кипера. "Сосьедад" даже вышел вперед на старте второй половины, но гол отменили из-за офсайда.

"Барса" таких ошибок избежала. Сначала Дембеле мощным диагональным ударом под опорную ногу вратаря забил второй мяч "блаугранас". Вскоре Левандовски оказался один в центре штрафной зоны и реализовал свой момент. А еще минут через 10 Фати воспользовался передачей пяткой от поляка – 1:4.

После этой победы "Барселона" поднялась на 5-е место в чемпионате Испании. В активе команды Хави 4 очка. Впереди – только четверка команд с максимумом показателей ("Вильярреал", "Реал", "Бетис" и "Осасуна" набрали по 6 пунктов).

В 3-м туре Ла Лиги "Барса" дома будет принимать скромный "Вальядолид". Матч запланирован на 28 августа.