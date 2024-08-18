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Лєвандовскі дублем гарантував "Барселоні" вольову перемогу в Ла Лізі

Валенсія, Неділя 18 серпня 2024 10:39
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Лєвандовскі дублем гарантував "Барселоні" вольову перемогу в Ла Лізі Фото: "Блаугранас" перед стартовим свистком (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорців

"Барселона" стараннями Роберта Лєвандовскі здобула виїзну перемогу над "Валенсією" у першому турі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 1-й тур

"Валенсія" – "Барселона" – 1:2

Голи: Дуро, 44 – Лєвандовскі, 45+5, 49 (пенальті)

Головні події в протистоянні розгорнулися під завісу першої половини. "Кажани" відкрили рахунок на 44-й хвилині. Це Лопес виконав навіс із лівого флангу, а Дуро в ефектному стрибку головою відправив м'яч у протихід тер Штегену.

Утім, "Барса" відігралася ще до перерви. На п'ятій доданій арбітром хвилині Бальде подав на дальню стійку, звідки Ямал у дотик прострілив уздовж лінії воротарського майданчика. А вже там Лєвандовскі результативно підставив ногу.

На старті ж другої 45-хвилинки каталонці вийшли вперед. Це Рафінья падінням у чужому штрафному заробив одинадцятиметровий. Виконати вирок узявся польський форвард і впевнено реалізував пенальті – 1:2 у підсумку.

У наступному турі "Барселона" зустрінеться з "Атлетіком" із Більбао вдома (24 серпня). Натомість "Валенсія" поїде в гості до "Сельти" з Віго. Цей поєдинок відбудеться 23 серпня.

До слова, українець Циганков пропустить старт Ла Ліги через вірус.

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Барселона Чемпіонат Іспанії Валенсия Левандовски
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