Левандовски дублем гарантировал "Барселоне" волевую победу в Ла Лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 1-й тур

"Валенсия" – "Барселона" – 1:2

Голы: Дуро, 44 – Левандовски, 45+5, 49 (пенальти)

Главные события в противостоянии развернулись под занавес первой половины. "Летучие мыши" открыли счет на 44-й минуте. Это Лопес выполнил навес с левого фланга, а Дуро в эффектном прыжке головой отправил мяч в противоход тер Штегену.

Впрочем, "Барса" отыгралась еще до перерыва. На пятой добавленной арбитром минуте Бальде подал на дальнюю штангу, откуда Ямал в касание прострелил вдоль линии вратарской площадки. А уж там Левандовски результативно подставил ногу.

На старте второй 45-минутки каталонцы вышли вперед. Это Рафинья падением в чужой штрафной заработал одиннадцатиметровый. Выполнить приговор взялся польский форвард и уверенно реализовал пенальти – 1:2 в итоге.

В следующем туре "Барселона" встретится с "Атлетиком" из Бильбао дома (24 августа). В свою очередь "Валенсия" поедет в гости к "Сельте" из Виго. Этот поединок состоится 23 августа.