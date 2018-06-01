Лето «с холодком»: как выбрать кондиционер для дома

В жару кондиционер дарит прохладу и регулирует влажность воздуха, а в холодные дни помогает согреться. Эксперты интернет-магазина «Алло» рассказали, как выбрать климатическую технику для дома и не прогадать.

Цена имеет значение

Покупка кондиционера экономкласса — лотерея, в которой важно не проиграть. Среди бюджетных моделей встречаются качественные и долговечные, но нередко попадаются ненадежные и шумные агрегаты с высоким уровнем энергопотребления. Если вы не готовы платить за технику больше 6000–7000 грн, тщательно изучите отзывы покупателей и рейтинги устройств, чтобы не ошибиться в выборе.

Дешевые кондиционеры имеют несколько минусов: ощутимый уровень шума, несоответствие настроек реальной температуре охлаждения/обогрева, некачественная очистка воздуха, короткий срок службы (5–7 лет), повышенное энергопотребление. Более дорогие кондиционеры для дома среднеценового и премиум сегментов служат 12–15 лет, требуют минимального обслуживания и в точности соответствуют заявленным характеристикам. Инверторные модели обеспечивают плавную смену температуры до требуемого значения, удаляют из воздуха мельчайшие загрязнения и улучшают его качество с помощью ионизации.

Техника премиум-класса имеет много преимуществ: многоступенчатую очистку воздуха, точность регулировки температуры, полезные опции (управление по Wi-Fi, «умный глаз»), несколько режимов работы (обогрев, охлаждение, осушение, ионизация), энергоэффективность, уровень шума не выше 20–25 дБ.

Кто производитель?

Одни производители выпускают «элитные» сплит-системы, другие — только бюджетные или среднеценовые модели, третьи «закрывают» продукцией все ниши. В первом случае вы приобретаете гарантированно надежную технику, во втором и третьем — можете купить продукцию несоответствующего качества.

Все зависит от того, на каком заводе изготавливают кондиционеры.

Производственные мощности большинства компаний расположены в Китае и других азиатских странах. Помните, что продукция одного бренда может изготавливаться на разных азиатских заводах, поэтому название марки не гарантирует надежность.

Обращайте внимание на завод-изготовитель:

1 уровень: Gree и Haier;

2 уровень: Kelon, Midea, Chunlan и Toyo;

3 уровень: YUETU, Galanz, Hinbao, Chigo.

Перед покупкой ознакомьтесь с рейтингами брендов. На многих сайтах «расстановка приоритетов» выглядит так:

высокая надежность: Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, LG;

средний уровень: Tosot, Hyundai, Ballu, Gree, Electrolux, Midea, Zanussi;

удовлетворительный уровень: Samsung, Pioneer, AEG, Bork, Delonghi, Daewoo, Vitek.

На что обращать внимание при выборе

1. Мощность

Главный параметр при выборе кондиционера. Определяется не только площадью помещения, но и наличием источников тепла, количеством людей, расположением дома (солнечная сторона или нет), площадью застекления. Точный расчет лучше доверить специалисту. Если такая возможность отсутствует, приобретайте кондиционер с небольшим запасом мощности.

2. Габариты

Производительность и энергоэффективность кондиционера зависят от его размеров. В компактный корпус сложно уместить всю необходимую «начинку», обеспечивающую качественную работу агрегата. В таком случае производитель может пожертвовать функциональностью ради привлекательных габаритов. Выбирайте более громоздкую технику, чтобы получить максимально производительный прибор.

3. Тип компрессора

Продукция с инверторными компрессорами выгодно отличается от более дешевых кондиционеров «старт-стоп». Они имеют длительный срок службы, пониженное энергопотребление и низкую громкость при работе.

4. Дополнительные функции

Далеко не все дополнительные функции — излишняя роскошь. Например, опция «умный глаз» отводит поток охлажденного воздуха от человека, датчик движения отключает технику в пустом помещении, ночной режим снижает уровень шума, а плазменный фильтр помогает очистить воздух от пыли. Среди полезных опций — ионизация, осушение воздуха, самоочистка и самодиагностика.