Літо «з холодком»: як вибрати кондиціонер для дому

У спеку кондиціонер дарує прохолоду і регулює вологість повітря, а в холодні дні допомагає зігрітися. Експерти інтернет-магазину «Алло» розповіли, як вибрати кліматичну техніку для будинку і не прогадати.

Ціна має значення

Купівля кондиціонера економ-класу - лотерея, в якій важливо не програти. Серед бюджетних моделей зустрічаються якісні і довговічні, але нерідко трапляються ненадійні і галасливі агрегати з високим рівнем енергоспоживання. Якщо ви не готові платити за техніку більше 6000-7000 грн, ретельно вивчіть відгуки покупців і рейтинги пристроїв, щоб не помилитися у виборі.

Дешеві кондиціонери мають кілька мінусів: відчутний рівень шуму, невідповідність параметрів реальної температурі охолодження / обігріву, неякісне очищення повітря, короткий термін служби (5-7 років), підвищене енергоспоживання. Більш дорогі кондиціонери для будинку среднеценового і преміум сегментів служать 12-15 років, вимагають мінімального обслуговування і в точності відповідають заявленим характеристикам. Інверторні моделі забезпечують плавну зміну температури до необхідного значення, видаляють з повітря дрібні забруднення і покращують його якість за допомогою іонізації.

Техніка преміум-класу має багато переваг: багатоступеневу очистку повітря, точність регулювання температури, корисні опції (управління по Wi-Fi, «розумне око»), кілька режимів роботи (обігрів, охолодження, осушення, іонізація), енергоефективність, рівень шуму не вище 20-25 дБ.

Хто виробник?

Одні виробники випускають «елітні» спліт-системи, інші - тільки бюджетні або середньоцінові моделі, треті «закривають» продукцією всі ніші. У першому випадку ви купуєте гарантовано надійну техніку, в другому і третьому - можете купити продукцію неналежної якості.

Все залежить від того, на якому заводі виготовляють кондиціонери.

Виробничі потужності більшості компаній розташовані в Китаї та інших азіатських країнах. Пам'ятайте, що продукція одного бренду може виготовлятися на різних азіатських заводах, тому назва марки не гарантує надійність.

Звертайте увагу на завод-виготовлювач:

1 рівень: Gree і Haier;

2 рівень: Kelon, Midea, Chunlan і Toyo;

3 рівень: YUETU, Galanz, Hinbao, Chigo.

Перед покупкою ознайомтеся з рейтингами брендів. На багатьох сайтах «розстановка пріоритетів» виглядає так:

висока надійність: Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, LG;

середній рівень: Tosot, Hyundai, Ballu, Gree, Electrolux, Midea, Zanussi;

задовільний рівень: Samsung, Pioneer, AEG, Bork, Delonghi, Daewoo, Vitek.

На що звертати увагу при виборі

1. Потужність

Головний параметр при виборі кондиціонера. Визначається не тільки площею приміщення, але і наявністю джерел тепла, кількістю людей, розташуванням будинку (сонячна сторона чи ні), площею засклення. Точний розрахунок краще довірити фахівцеві. Якщо така можливість відсутня, придбайте кондиціонер з невеликим запасом потужності.

2. Габарити

Продуктивність і енергоефективність кондиціонера залежать від його розмірів. У компактний корпус складно вмістити всю необхідну «начинку», що забезпечує якісну роботу агрегату. У такому випадку виробник може пожертвувати функціональністю заради привабливих габаритів. Вибирайте більш громіздку техніку, щоб отримати максимально продуктивний прилад.

3. Тип компресора

Продукція з інверторними компресорами вигідно відрізняється від більш дешевих кондиціонерів «старт-стоп». Вони мають тривалий термін служби, знижене енергоспоживання і низьку гучність при роботі.

4. Додаткові функції

Далеко не всі додаткові функції - зайва розкіш. Наприклад, опція «розумне око» відводить потік охолодженого повітря від людини, датчик руху відключає техніку в порожньому приміщенні, нічний режим знижує рівень шуму, а плазмовий фільтр допомагає очистити повітря від пилу. Серед корисних опцій - іонізація, осушення повітря, самоочищення та самодіагностика.