Лето близко...готовься к 8Р!

До главного противостояния года остаётся меньше трёх месяцев!

13 июля в Одессе 1800+ участников станут свидетелями самой мощной битвы за звание “Лучший спикер” конференции 8Р 2019.

45+ спикеров-профессионалов своей ниши готовы делать самые сочные, полезные и практические доклады, палить самые секретные фишки, чтобы стать №1.

В жестоком, но честном сражении на поле боя сойдутся лучшие представители рекордных 5 потоков:

1. SEO для специалистов: Олег Саламаха (Serpstat), Владимир Лучанинов (Firelink.Media), Алексей Чекушин (just-magic.org), Сергей Краев (SEOINC), Дмитрий Сохач (AdmixGlobal);

2. PPC для специалистов: Андрей Осипов (Школа веб-аналитики), Константин Найчуков (eLama), Дмитрий Тонких (ЛУН), Дмитрий Тумайкин (OZON.travel);

3. Арбитраж трафика: Константин Карпалов (Fintech-эксперт), Вадим Курило (Barium), Тарас Гуща (Seo.Ua);

4. Интернет-маркетинг для бизнеса: David Braun (Weblium), Иван Портной (Prom.ua), Александр Жиляев (Comfy.ua), Андрей Буренок (TripMyDream), Алексей Тараненко (Rozetka.ua), Алексей Витченко (Founder группы IT компаний и венчурный инвестор);

5. SMM&Digital: Евгений Мокин (Median Ads), Юрий Гладкий (Grape), Оксана Лихожон (Soda)

Одними докладами акулы интернет-маркетинга не ограничатся. На протяжение всего дня участники смогут пообщаться с каждым спикером лично. Для этого у них будет 5 залов, 2 шатра, 2 лаунж-зоны, терраса и множество мини-локаций для нетворкинга.

В конце вечера состоятся легендарные панельные дискуссии. Главным оружием, как участников, так и спикеров, станут самые секретные и действенные фишки интернет-маркетинга. Условия победы просты: кто спалил больше всего фишек, тот и №1!

Не забывай про выставку стендов 8Р, где топовые компании будут делиться своими лайфхаками. Собирай наклейки на стендах, заполняй квест-карту и выигрывай супер-ценные призы на закрытии конференции! Не выиграл ничего на закрытии? Не беда, ведь это та самая win-win situation. Ты уже точно обзавёлся десятками полезных контактов, получил классные скидки и массу ништяков на стендах.

А в конце вечера тебя ждёт самая зажигательная Beach Afterparty ever! Отметим юбилей 8Р как полагается: с тамадой, конкурсами и тортом со свечами.

И хоть впечатления от 8Р поистине бесценны, лови промокод на скидку 10% Rbc_8P и до встречи на 8Р 2019!

“КУПИТЬ БИЛЕТ”

Организаторы — агентство интернет-маркетинга Netpeak и Octopus Events.