Літо близько...готуйся до 8Р!

До головного протистояння року залишається менше трьох місяців!

13 липня в Одесі 1800+ учасників стануть свідками самої потужної битви за звання "Найкращий спікер" конференції 8Р 2019.

45+ спікерів-професіоналів своєї ніші готові робити самі соковиті, корисні та практичні доповіді, палити секретні фішки, щоб стати №1.

У жорстокому, але чесному бою на полі бою зійдуться кращі представники рекордних 5 потоків:

1.SEO для фахівців: Олег Саламаха (Serpstat), Володимир Лучанінов (Firelink.Media), Олексій Чекушин (just-magic.org), Сергій Країв (SEOINC), Дмитро Сохач (AdmixGlobal);

2. PPC для фахівців: Андрій Осипов (Школа веб-аналітики), Костянтин Найчуков (eLama), Дмитро Тонких (ЛУН), Дмитро Тумайкин (OZON.travel);

3. Арбітраж трафіку: Костянтин Карпалов (Fintech-експерт), Вадим Курило (Barium), Тарас Гуща (Seo.Ua);

4. Інтернет-маркетинг для бізнесу: David Braun (Weblium), Іван Кравець (Prom.ua), Олександр Жиляєв (Comfy.ua), Андрій Буренок (TripMyDream), Олексій Тараненко (Rozetka.ua), Олексій Вітченко (Founder групи IT компаній і венчурний інвестор);

5. SMM&Digital: Євген Мокін (Median Ads), Юрій Гладкий (Grape), Оксана Лихожон (Soda)

Одними доповідями акули інтернет-маркетингу не обмежаться. На протязі усього дня учасники зможуть поспілкуватися з кожним особисто спікером. Для цього у них буде 5 залів, 2 шатра, 2 лаунж-зони, тераса та безліч міні-локацій для нетворкінгу.

В кінці вечора відбудуться легендарні панельні дискусії. Головним зброєю, як учасників, так і спікерів, стануть самі секретні і дієві фішки інтернет-маркетингу. Умови перемоги прості: хто спалив найбільше фішок, той і №1!

Не забувай про виставку стендів 8Р, де топові компанії будуть ділитися своїми лайфхаками. Збирай наклейки на стендах, заповнюй квест-карту і вигравай супер-цінні призи на закритті конференції! Не виграв нічого на закриття? Не біда, адже це та сама win-win situation. Ти вже точно обзавівся десятками корисних контактів, отримав класні знижки і масу ніштяк на стендах.

А в кінці вечора тебе чекає сама запальна Beach Afterparty ever! Відзначимо ювілей 8Р як годиться: з тамадою, конкурсами і тортом зі свічками.

Та хоч враження від 8Р воістину безцінні, лови промокод на знижку 10% Rbc_8P і до зустрічі на 8Р 2019!

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Організатори — агентство інтернет-маркетингу Netpeak і Octopus Events.