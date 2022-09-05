Лето 2022 года в Киеве вошло в пятерку самых теплых в истории

По данным климатологов, наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в июне.

Холоднее всего было 18 июля, когда температура под утро опустилась до 11,5 градусов тепла, а самым жарким и рекордным оказалось 29 июня, когда температура после полудня поднялась до 34,4 градусов тепла.

За лето установлено восемь температурных рекордов, большинство из них, четыре, в июне, отметили в обсерватории.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 142 мм, или 72% климатической нормы. Оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.