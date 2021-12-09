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В летнюю Олимпиаду 2028 вернули "токийские" виды спорта: что вошло в программу

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Четверг 09 декабря 2021 19:57
В летнюю Олимпиаду 2028 вернули "токийские" виды спорта: что вошло в программу Фото: до летней Олимпиады 2028 вернули "токийские" виды спорта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг, которые впервые были представлены на Олимпиаде в Токио - вернут до Игр в 2028. В то же время Международный олимпийский комитет отказался от других видов спорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тяжелая атлетика, бокс и пятиборье не будут входить в 28 видов спорта, поскольку не соответствуют критериям включения в 2023 году. По словам президента МОК Томаса Баха, эти виды спорта и в дальнейшем борются с тяжелой коррупцией и судебными скандалами, в связи с чем, они, в первую очередь, нуждаются в реформировании.

Скейтбординг, скалолазание и серфинг имели большую популярность среди юных зрителей.

"Предлагаемое включение этих молодежных видов спорта основано на успехе Токио-2020, приверженности к инновациям, а также признание глубоких корней каждого из этих трех видов спорта в Лос-Анджелесе и Калифорнии", - добавил Бах.

По словам президента МОК, федерация бокса AIBA должна изменить систему судейства, повысить финансовую прозрачность и диверсифицировать свои доходы. Тяжелая атлетика, со своей стороны, постоянно попадает в скандалы из-за допинга.

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