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До літньої Олімпіади 2028 повернули "токійські" види спорту: що увійшло в програму

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Четвер 09 грудня 2021 19:57
До літньої Олімпіади 2028 повернули "токійські" види спорту: що увійшло в програму Фото: до літньої Олімпіади 2028 повернули "токійські" види спорту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Скейтбординг, спортивне скелелазіння та серфінг, які вперше були представлені на Олімпійських у Токіо - повернуть до Ігор у 2028. Водночас Міжнародний олімпійський комітет відмовився від інших видів спорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Важка атлетика, бокс й п’ятиборство не входитимуть до 28 видів спорту, оскільки не відповідають критеріям включення у 2023 році. За словами президента МОК Томаса Баха, ці види спорту й надалі борються з тяжкою корупцією й судовими скандалами, у зв’язку з чим, вони, в першу чергу, потребують реформування.

Скейтбординг, скелелазіння та серфінг мали велику популярність серед юних глядачів.

"Пропоноване включення цих молодіжних видів спорту засноване на успіху Токіо-2020, прихильності до інновацій, а також визнання глибокого коріння кожного з цих трьох видів спорту в Лос-Анджелесі та Каліфорнії", - додав Бах.

За словами президента МОК, федерація боксу АІВА повинна змінити систему суддівства, підвищити фінансову прозорість й диверсифікувати свої доходи. Тяжка атлетика, зі свого боку, постійно потрапляє в скандали через допінг.

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