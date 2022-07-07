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"Летнее обострение": Кислица рассказал об очередной провокации России в Совбезе ООН

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Артур Родивилов

Россия готовит очередную провокацию для дискредитации Украинского государства и созывает неформальную встречу Совбеза ООН, чтобы поговорить о якобы "неонацизме" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя в ООН Сергея Кислицы.

Неформальную встречу под названием: "Неонацизм и радикальный национализм: исследование первопричин кризиса в Украине" россияне хотят провести 11 июля.

"Летнее обострение агрессивной мимикрии - это когда миссия фашистской страны, по масштабам разрушений украинских городов, превзошедшая нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путлерюгендцев в миссии РФ", - написал Кислица.

Напомним, в июне Россию на заседании Совбеза ООН обвинили в насилии в Украине, в результате российский представитель Василий Небензя скандально покинул его.

В то же время Кислица призвал цивилизованный мир общими усилиями положить конец русскому фашизму. Иначе война России не остановится в Украине.

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