"Летів понад 150 км/год". На Волині водій викликав поліцію, бо його "переслідували" копи
У середу, 9 жовтня, водій з ознаками наркотичного сп'яніння, який їхав з Волинської в Рівненську область, зателефонував у службу екстреного виклику поліції "102" через те, що його нібито "переслідували" патрульні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.
Що відомо про "пригоди" водія-втікача
За словами посадовця, вночі у Волинській області - на дорожній станції патрульної поліції - зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння.
"Але той вирішив, що втекти від поліцейських - це хороша ідея, тому рушив в напрямку Рівного", - додав Білошицький.
Він зазначив, що рівненські патрульні одразу ж отримали орієнтування про втікача.
"Водій летів 150+ км/год, тому поліцейські припустили, що їхатиме він центральною вулицею міста й створили штучний затор. За декілька хвилин водій-втікач вже був у Рівному", - розповів правоохоронець.
Він зауважив, що паралельно чоловік "встиг зателефонувати на "102", повідомити про швидкість, з якою рухається, і про поліцейські авто, які його переслідують".
"Оскільки діватися було нікуди, він зменшив швидкість та зупинився. Проходити огляд на стан сп'яніння відмовився. Проте, всі "плюшки" за 5-зірочок погоні все ж отримав", - підсумував Білошицький і закликав українців не наслідувати цей вчинок.
Допис Білошицького (скриншот: facebook.com/Bilosh)
Насамкінець перший заступник ;начальника Департаменту патрульної поліції опублікував відео з місця події.
Ігнорування вимог поліції
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.
Якщо ж водій ігнорує таке прохання правоохоронця, їй загрожує штраф і в деяких випадках - навіть тимчасове позбавлення посвідчення водія.
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