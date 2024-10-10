"Летел свыше 150 км/ч". На Волыни водитель вызвал полицию, потому что его "преследовали" копы
В среду, 9 октября, водитель с признаками наркотического опьянения, который ехал из Волынской в Ровенскую область, позвонил в службу экстренного вызова полиции "102" из-за того, что его якобы "преследовали" патрульные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого в Facebook.
Что известно о "приключениях" беглого водителя
По словам чиновника, ночью в Волынской области - на дорожной станции патрульной полиции - остановили водителя с признаками наркотического опьянения.
"Но тот решил, что убежать от полицейских - это хорошая идея, поэтому двинулся в направлении Ровно", - добавил Белошицкий.
Он отметил, что ровенские патрульные сразу же получили ориентировку о беглеце.
"Водитель летел 150+ км/ч, поэтому полицейские предположили, что ехать он будет по центральной улице города и создали искусственную пробку. Через несколько минут беглый водитель уже был в Ровно", - рассказал правоохранитель.
Он отметил, что параллельно мужчина "успел позвонить на "102", сообщить о скорости, с которой двигается, и о полицейских авто, которые его преследуют".
"Поскольку деваться было некуда, он сбавил скорость и остановился. Проходить осмотр на состояние опьянения отказался. Тем не менее, все "плюшки" за 5-звездочек погони все же получил", - подытожил Белошицкий и призвал украинцев не подражать этому поступку.
Пост Белошицкого (скриншот: facebook.com/Bilosh)
В заключение первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции опубликовал видео с места происшествия.
Игнорирование требований полиции
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях представители полиции имеют право требовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.
Если же водитель игнорирует такую просьбу правоохранителя, ему грозит штраф и в некоторых случаях - даже временное лишение водительского удостоверения.
Читайте также, можно ли обжаловать результаты алкотестера и штраф за пьяную езду.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.