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Летів до Москви. У РФ заявили про "приземлення" безпілотника з вибухівкою

Фото: У РФ заявили про "приземлення" безпілотника з вибухівкою (24tv)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії заявили, що нібито приземлили в Курській області безпілотник із вибухівкою. Дрон нібито летів у бік Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

"БПЛА з вибухівкою, що летів у бік Москви, посадили в Курській області біля села Гір'ї", - йдеться в повідомленні.

Безпілотник нібито ніс кумулятивний заряд КЗ-6, який використовують для атак на військове і промислове обладнання.

"А під час вибуху він може пробити залізобетонні плити товщиною до півметра. З огляду на напрямок і дальність польоту такого БПЛА (до 800 км), його метою була столиця", - ідеться в повідомленні.

Атаки дронів в Росії

Останнім часом у Росії почастішали атаки безпілотниками, які стали звичайним явищем. Зокрема, у Курській області збили дрон, який, як заявила місцева влада, нібито належав бригаді "Азов" Національної гвардії України.

Причому, ці атаки відбуваються не тільки в прикордонних районах, а й у Москві. Досить пригадати нещодавню атаку російської столиці десятками безпілотників і на Кремль.

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