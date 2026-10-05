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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Летіли "Шахеди" та "Бандеролі", є "прильоти": як впоралась ППО з нічною атакою РФ

08:31 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія вночі випустила 205 дронів (Getty Images)

У ніч на 5 жовтня Росія випустила по Україні 205 ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Противник використав дрони Shahed (49 із них реактивні), Гербера та "Бандероль"/"Дань-Т". Також були дрони-імітатори типу "Пародія".

Дрони летіли з напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Ще їх запускали з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 збито або подавлено 172 дрони типу Shahed, Гербера та інших типів.

Влучання зафіксували на 13 локаціях. Ще на трьох упали уламки збитих дронів.

В повітряному просторі зараз близько десяти ворожих дронів, атака триває.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, російська армія за добу втратила 2020 солдатів.

Також Сили оборони знищили майже 1900 дронів і сотні одиниць автотехніки.

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 4 жовтня росіяни вдарили по багатоквартирних будинках у Харкові двома "Бандеролями".

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, загинула одна людина, шестеро дістали поранень.

Близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено.

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ППОПовітряні сили України