Летіли "Шахеди" та "Бандеролі", є "прильоти": як впоралась ППО з нічною атакою РФ
У ніч на 5 жовтня Росія випустила по Україні 205 ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Противник використав дрони Shahed (49 із них реактивні), Гербера та "Бандероль"/"Дань-Т". Також були дрони-імітатори типу "Пародія".
Дрони летіли з напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Ще їх запускали з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.
За попередніми даними, станом на 08:00 збито або подавлено 172 дрони типу Shahed, Гербера та інших типів.
Влучання зафіксували на 13 локаціях. Ще на трьох упали уламки збитих дронів.
В повітряному просторі зараз близько десяти ворожих дронів, атака триває.
Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, російська армія за добу втратила 2020 солдатів.
Також Сили оборони знищили майже 1900 дронів і сотні одиниць автотехніки.
Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 4 жовтня росіяни вдарили по багатоквартирних будинках у Харкові двома "Бандеролями".
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, загинула одна людина, шестеро дістали поранень.
Близько десяти багатоквартирних будинків пошкоджено.